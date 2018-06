Inserita in Politica il 26/06/2018 da Direttore Insediato ieri il Consiglio Comunale delle Isole Egadi Insediato ieri il Consiglio Comunale delle Isole Egadi. Nel corso della prima seduta sono state elette le due massime cariche, presidente e vice presidente, sono stati nominati i capigruppo di maggioranza e opposizione, e ha giurato il sindaco, che ha presentato la Giunta.

Eletto alla carica di presidente, al 3° mandato consecutivo, Ignazio Galuppo. Vice presidente è Rita Torrente. Capogruppo della Lista ‘Per Le Egadi’, è stata nominata Ezia Crimaudo, e vice capogruppo Elia Canino.

Il gruppo di minoranza sarà guidato in Consiglio Comunale da Salvatore Braschi, che avrà come vice Kim Ernandez.

Alla prima seduta di insediamento ha partecipato un foltissimo numero di cittadini della comunità egadina.

Il Consiglio Comunale, nel suo complesso, è così composto:

Ignazio Galuppo Rita Torrente Pietro Torrente Giusi Montoleone Elia Canino Ignazio Lucido Ezia Crimaudo Anna Bevilacqua Salvatore Braschi Kim Ernandez Maria Sinagra Antonino Loiacono