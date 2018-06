Inserita in Politica il 26/06/2018 da Direttore Alcamo: ORDINE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 GIUGNO Si comunica che, ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento sui lavori del consiglio, il Consiglio Comunale è convocato, presso l’aula consiliare Falcone e Borsellino, in sessione d’urgenza per la seduta del 28 giugno 2018 alle ore 17:00 per trattare gli argomenti di cui all’O.D.G. Si avverte che ai sensi dell’art. 30 comma II della L.R. n.9 del 06/03/1986, la mancanza del numero legale relativa a ciascuna seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE del 28 Giugno 2018 - ORE 17.00

NOMINA N.3 CONSIGLIERI COMUNALI SCRUTATORI

APPROVAZIONE E SUSSISTENZA MOTIVI DI URGENZA PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020