Inserita in Cronaca il 26/06/2018 da Direttore PACECO: 30ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI Nel finesettimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Paceco, diretti dal Luogotenente Michele Manzo, hanno deferito in stato di libertà A.F. marsalese classe 88, per il reato di maltrattamento di animali, detenzione in condizioni incompatibili degli stessi e uccellagione. Il predetto veniva sorpreso dai militari operanti in un fondo agricolo sito in via Rosso San Secondo Agro, del comune di Paceco, mentre era intento nella cattura di cardellini mediante delle reti e richiami automatici che, tramite un altoparlante, gli permettevano di attrarre i volatili e catturarli. Dai primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri emergeva che l’A.F. aveva catturato 11 cardellini (specie protetta secondo convenzione di Berna) di cui 9 novelli, custoditi in anguste gabbie che ne limitavano il movimento. Sottoposti a visita veterinaria i volatili venivano giudicati idonei al volo e, di conseguenza, rimessi immediatamente in libertà mentre il materiale rinvenuto, utile alla cattura come reti, picchetti, e l’altoparlante con i richiami, sottoposto a sequestro.