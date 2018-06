Inserita in Economia il 25/06/2018 da Direttore ALCAMO: RIPARTE LA PIANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO La Direzione 1 del Comune di Alcamo (Sviluppo Economico e Territoriale) ha depositato lo studio del Centro Storico per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base ai sensi della L.R. 13 del 2015. Il Comune si è avvalso, ai sensi del comma 1 dell´articolo 3 della L. 13/2015, di una consulenza esterna di comprovata esperienza. Il professore Trombino del CIRCES (Centro Interdipartimentale Centri Storici) ha fornito con il suo staff un valido supporto per il raggiungimento dell´obiettivo individuato dall´Ente con il DUP 2017/2019. La conferenza di servizi, prevista dalla legge, è stata fissata per il 2 agosto 2018. Successivamente il verbale della conferenza di servizi, unitamente allo studio di dettaglio, sarà pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio e sul sito internet del Comune per eventuali osservazioni ovvero opposizioni; dopo verrà trasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione ed Infine la delibera del Consiglio sarà trasmessa all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per l’attività di controllo. Il parere si intende espresso favorevolmente decorsi 30 giorni, senza possibilità di interruzione o sospensione per richiesta di chiarimenti.

Afferma il Sindaco Domenico Surdi “siamo convinti che il Centro Storico insieme ad Alcamo Marina rappresentino i punti di forza della nostra Città. Lo studio redatto dal CIRCES si inserisce in un percorso di rilancio generale della parte più antica e più bella della Città con caratteristiche uniche dal punto di vista urbanistico. Sono convinto che il percorso iniziato porterà nei prossimi anni ad una complessiva rivitalizzazione e riqualificazione del nostro territorio urbano”.

Dichiara l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Vittorio Ferro: “Mi ritengo soddisfatto stiamo lavorando e, sicuramente con il tempo si potranno raccogliere i risultati del lavoro svolto in questi mesi. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro decisivo per la stesura dello schema di massima del PRG e siamo prossimi a trasmetterlo al Consiglio Comunale; intanto è partito anche il progetto interno all´ufficio per l´istruttoria della 4500 pratiche circa di sanatoria “dormienti”. Grazie a questo progetto il Comune potrà introitare oneri concessori necessari per il completamento delle urbanizzazioni, quali strade, rete idrica, rete fognaria ecc. Inoltre - conclude Ferro - la Direzione 1 ha iniziato ad istruite le pratiche relative alla "Pedemontana"; nei prossimi giorni programmeremo un incontro con le categorie professionali per un confronto sulle attività svolte dall´ufficio.

Ed il dirigente della Direzione 1 Venerando RUSSO dichiara: “preliminarmente si chiarisce che lo strumento pubblicato, conformemente a quanto prescritto dalla legge regionale n. 13 del 10 luglio 2015, non opera in ambito urbanistico ma solo edilizio con l’esclusiva finalità di fornire certezze operative in merito a quanto sia o non sia possibile fare. L’obiettivo di questa legge è quello di favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione economica del centro storico, attraverso norme semplificate finalizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente. Il progetto de quo è stato trasmesso agli Enti preposti ad esprimere parere (Soprintendenza BB.CC.AA. e Genio Civile), e pertanto gli stessi sono convocati, come sopra detto, in conferenza di servizi per il giorno 2 agosto p.v..