Inserita in Politica il 25/06/2018 da Direttore RFI manca di trasparenza. La denuncia della deputata M5S all’Ars Valentina Palmeri I vertici della partecipata pubblica, rispondono picche a richiesta accesso agli atti della parlamentare ARS su mancati interventi nel Trapanese. Palmeri: “Ora atto di interpello ai colleghi di Camera e Senato”.



Palermo 25 giugno 2018 - “RFI, rete ferroviaria italiana, è una società per azioni partecipata al 100% dal Ministero del Tesoro che pur essendo pubblica in toto, si comporta di fatto come un’azienda privata, che manca di trasparenza e che si permette il lusso di rispondere picche quando vengono loro richiesti per via ufficiale dati e tempistiche sugli interventi. Questa situazione deve finire. Ora la questione passa a Camera e Senato”.



A denunciarlo è la deputata regionale Valentina Palmeri, vice presidente della commissione mobilità all’Ars che, dopo aver inoltrato una richiesta di accesso agli atti a RFI in merito a piani di investimento, tempistiche, priorità di intervento sulla tratta della Sicilia nord occidentale, si è vista rispondere che RFI ‘non è tenuta a rispondere anche se la richiesta proviene da un parlamentare’.



“Se RFI non risponde neanche a chi per legge ha potere ispettivo, - spiega Palmeri - figuriamoci cosa potranno rispondere ai cittadini che quotidianamente lamentano disservizi e mancati interventi. Qualche settimana fa avevo chiesto nello specifico chiarimenti sui disagi dei trasporti nel Trapanese, avevo in sostanza trasmesso ad RFI le lamentele e i disagi dovuti alla esiguità se non alla quasi totale assenza dei mezzi di trasporto per raggiungere i propri luoghi di lavoro, la scuola, l’università, nella ex Provincia di Trapani. Sono ben noti purtroppo infatti i problemi inerenti alla interruzione della tratta ferroviaria Trapani- Palermo Via Milo ed avevo chiesto spiegazioni. Peccato, che mi abbiano risposto il nulla. In sostanza, dobbiamo fare solo affidamento alle notizie di stampa trasmesse direttamente dagli amministratori di RFI e puntualmente disattese, come per esempio le tempistiche e di conseguenza, gli investimenti necessari, per il raddoppio del nodo ferroviario Palermo-Punta Raisi, che doveva essere aperto da più di due anni. Disservizi su disservizi, così come i tempi di realizzazione dei lavori della tratta Trapani Palermo Via Milo. Una vera vergogna che i siciliani pagano sulla propria pelle. A questo punto - spiega ancora la deputata regionale - chiariremo la legittimità della mancata trasparenza di RFI direttamente col ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un atto di interpello dei colleghi alla camera e al senato”. Nel frattempo all’Ars è stata depositata apposita interpellanza che vede prima firmataria la deputata regionale Palmeri, in cui si chiedono al governo regionale, interventi urgenti per la risoluzione dei problemi inerenti i trasporti pubblici della Provincia di Trapani.