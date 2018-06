Inserita in Cronaca il 24/06/2018 da Direttore Installato nel “Parco della Pace” il canestro donato dal Lions Club L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Cento piazze per lo sport” promosso dal club service



E’ stato installato nel “Parco della Pace” il canestro donato al Comune di Petrosino dal Lions Club di Marsala. Ieri pomeriggio una delegazione del club service lilibetano, guidata dal presidente Sonia Bonfanti, ha incontrato l’Assessore comunale Federica Cappello nell’area del Parco individuata per la “posa” dell’anello. “Grazie alla lodevole iniziativa del Lions Club il Parco, riqualificato da tempo dalla nostra amministrazione, si arricchisce ulteriormente con un canestro che potrà essere utilizzato dai giovani petrosileni, così come tutte le altre attrezzature ludiche che abbiamo installato in passato per i bambini”, ha evidenziato Cappello. Che ha aggiunto: “Con l’installazione del canestro anche i ragazzi di una fascia di età maggiore potranno usufruire del Parco, ”. Da parte sua, Bonfanti ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’ottima idea di installare il canestro in un’area appositamente pensata per i più giovani. Come si ricorderà, il canestro è stato donato al Comune dal Lions Club lilibetano nelle settimane scorse, nell’ambito del progetto denominato “Cento piazze per lo sport” promosso dal club service.