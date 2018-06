Inserita in Sport il 24/06/2018 da Direttore Continui colpi di scena al Rally di Caltanissetta. A metà gara comanda Fofò Di Benedetto (Peugeot 207) Quando siamo a metà gara, il 16° Rally di Caltanissetta Trofeo Totò Tornatore, sta regalando emozioni forti a pubblico e concorrenti. La situazione attuale vede al comando la Peugeot 207 Super 2000 del canicattinese Fofò Di Benedetto e del pattese Roberto Longo i quali grazie anche al lavoro del proprio team, sono riusciti a risolvere problemi all’idroguida che li avevano rallentati nel corso della terza prova speciale. Alle spalle dell’equipaggio Project Team, distanziati di quasi 53 secondi, i foggiani Giuseppe Bergantino e Michela Di Vincenzo su Ford Fiesta R5, in netta rimonta dopo la penalità da un minuto comminatagli in nottata dal collegio dei Commissari sportivi per un presunto taglio di chicane nel corso della prova spettacolo Sicilpetroli, che l’equipaggio della New Jolly Motors aveva vinto. In nottata la doccia fredda e la ripidissima discesa di Bergantino in classifica. Sul podio provvisorio, i “devils” nisseni Roberto Lombardo e Alessio Spiteri, con la Renault Clio Williams Evo Produzione 7, che marciano senza problemi e con la voglia di attaccare ancora nella seconda parte di gara, davanti agli altri velocissimi nisseni Fabrizio La Rocca e Claudio Palermo su Subaru Impreza STI, bravi a risalire al quarto posto, nonostante problemi al quadro accensione. Clamorosamente attardato in classifica provvisoria, l’asso cerdese Totò Riolo con al fianco Gianfranco Rappa, leader assoluti sino alla Terza Prova speciale, ma attardati prima da problemi all’idroguida sulla loro Peugeot 208 T16 R5, prontamente risolti in assistenza e successivamente, dalla penalità di un minuto comminatagli dai commissari sportivi, al culmine del primo riordino nell’area dello stadio Pian del Lago. Grande ma disciplinato pubblico ad assistere alle tre prove speciali da ripetersi complessivamente tre volte e giudizi positivi sulla sicurezza, rilasciati anche dall’apripista ufficiale del 16° Rally di Caltanissetta e fresco vincitore della Targa Florio Andrea Nucita. Arrivo e cerimonia di premiazione oggi alle 19.00 in Corso Umberto I.