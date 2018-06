Inserita in Sport il 23/06/2018 da Direttore 2 Bronzi per gli azzurri Giochi del Mediterraneo Pesi: Michael Di Giusto è terzo nello slancio nella 62 kg, Alessandra Pagliaro terza nello strappo nella 48 kg





Ottimo esordio per l’Italia dei Pesi a Terragona, dove oggi è iniziata la XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nella gara d’avvio dei Giochi, la 62 kg, l’azzurro Michael Di Giusto è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nella specialità dello slancio, sollevando 143 kg in seconda prova; davanti a lui il turco Eron Bilgin con 156 kg e l’egiziano Ahmed Saad con 157. Nello strappo invece Di Giusto si è piazzato quinto con 116 kg. Quarto invece in entrambe le specialità l’altro azzurro in gara, Mirco Scarantino, rispettivamente con 118 di strappo e 141 di slancio; l’azzurro, vice campione europeo, ha purtroppo scontato il salto di categoria molto elevato appartenendo lui di norma alla 56, categoria non presente ai Giochi.

Pochi minuti dopo gli azzurri è toccato ad Alessandra Pagliaro dare avvio alle competizioni sul fronte femminile. La giovane siciliana ha rotto il ghiaccio come meglio non poteva conquistando il bronzo nello strappo; per lei è valida la seconda alzata a 72 kg. Davanti a lei la francese Anais Michel con 75 kg e la turca Saziye Edogan con 78. Nello slancio poi la Pagliaro si è fermata alla quinta posizione, restando valida per lei la prima alzata a 85 kg.

Le gare di domani, domenica 24 giugno:

DOMENICA 24 GIUGNO Atleta CATEGORIA GARA – Ora ZANNI Mirko 69 KG 11:00 RUSSO Giorgia 53 KG 15:00 LOMBARDO Jennifer 53 KG 15:00

I link per seguire le dirette:

Mirko Zanni: http://results.tarragona2018.cat/en/WLF/schedule/event/M.69KG--------------

Giorgia Russo, Jennifer Lombardo: http://results.tarragona2018.cat/en/WLF/schedule/event/W.53KG--------------