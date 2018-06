Inserita in Cultura il 23/06/2018 da Direttore Da Chicago USA Carlo Vaniglia corrispondente del Progetto Sicilia nel Mondo A Chicago la Festa della Repubblica Italiana



L´importante appuntamento dedicato al 72° anniversario della Repubblica Italiana si è svolto, come da tradizione, sabato 2 giugno a Chicago Usa, artefice della nobile iniziativa Carlo Vaniglia, Vicepresidente del COMITES, Presidente della Associazione "Santa Fara di Cinisi" e corrispondente del Progetto Sicilia nel Mondo da Chicago.





CHICAGO da sin. Castiglione e Vaniglia

Il Presidente Vaniglia ha dichiarato: "Coinvolgente e concreto il contributo dato dal CTIM "Comitato Tricolore degli Italiani nel Mondo", lo scopo della celebrazione è stato sempre quello di ricordare e festeggiare la Repubblica Italiana, il Tricolore e tenere unita la nostra grande comunità di italiani, dalla Val d´Aosta alla Sicilia. Siamo fieri perché l´iniziativa come da tradizione parte sempre dalla comunità siciliana, che fa da traino, forse perché l´unita d´Italia è iniziata in Sicilia e anche per questo siamo ancora più orgogliosi".



Il 72° anniversario della nostra Repubblica, ha ricevuto i prestigiosi patrocini del Comites (Comitato degli Italiani all’Estero) della Circoscrizione Consolare di Chicago, del CTIM e della Società Santa Fara di Cinisi. La Società Santa Fara ha messo a disposizione la sede per ospitare la festa, organizzata il giorno precedente, che è servita a raccogliere i fondi, per l´importante evento.



L´appuntamento iniziale per i partecipanti alla festa, è stato dato nel Santuario della Madonna di Pompei, nella vecchia "Little Italy". La Santa Messa officiata da padre Ricardo Fragomeni, parroco del Santuario, è stata dedicata al sergente Thomas Davino, caduto con onore in Vietnam il 3 luglio del 1968, nipote di un emigrante originario di Acerra in provincia di Napoli.



Dopo la santa messa è stata organizzata una lunga sfilata, con in testa la "Banda Siciliana" di Chicago, seguita da tutte le bandiere delle regioni italiane. La parata si è conclusa nel parco "Giuseppe Garibaldi", con la deposizione in forma solenne di una corona di fiori all´eroe dei due mondi.



Alla cerimonia ha partecipato il dott. Giuseppe Finocchiaro, Console Generale di Chicago, originario di Catania, che è stato salutato da tutti ed in particolare dalla comunità siciliana. Presenti inoltre: il Segretario Generale del CTIM Roberto Menia da Roma, il consigliere del CGIE e Presidente del CTIM USA Vincenzo Arcobelli da Dallas, assieme ai membri del COMITES, Giovanni Geusa e Roberto Vinci.



La manifestazione è stata incorniciata da una limpida giornata di sole, con oltre 600 partecipanti, che con la loro presenza hanno reso omaggio alla Repubblica Italiana e al Tricolore.