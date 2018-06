Inserita in Politica il 23/06/2018 da Direttore Forza Italia. Egadi, nasce il gruppo consiliare Trapani, 23 giugno 2018 - “Esprimo sincera gratitudine per la scelta degli eletti della lista Egadi - Braschi Sindaco di costituire il gruppo consiliare di Forza Italia che si insedierà già nella prima seduta fissata per lunedì 25 giugno. Sono sicuro che Toto Braschi, a cui vanno i sentiti complimenti del partito per la sua ottima affermazione come candidato sindaco, ed ancora Maria Sinagra, Antonino Loiacono e Kim Ernandez saranno in grado, con competenza, qualità e passione di rappresentare la giusta e costruttiva opposizione in consiglio comunale nell’interesse di ogni cittadino dell’arcipelago e che contribuiranno fattivamente al rilancio socio economico che queste splendide terre meritano”, così Toni Scilla coordinatore provinciale trapanese del partito del presidente Berlusconi.