Inserita in Salute il 23/06/2018 da Direttore Costruire la sicurezza - Convegno ANCE Trapani Troppo spesso nei cantieri edili si verificano infortuni gravi, o addirittura mortali, in conseguenza del contatto o dell’avvicinamento accidentale alle linee elettriche. Per evitare il ripetersi di questi inaccettabili episodi, dalle conseguenze tragiche per tutti quelli che rimangono coinvolti, è importante saper riconoscere gli impianti, operare per l’individuazione delle installazioni elettriche e dei rischi connessi, conoscere le procedure da mettere in atto e sapere come operare in caso di un incidente. Di sicurezza nei cantieri edili, si parlerà martedì 26 giugno 2018 Ore 15:30 - Sala Convegni ANCE Trapani - Via Mafalda di Savoia, 28 - 91100 TRAPANI.

