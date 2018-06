Inserita in Salute il 23/06/2018 da Direttore

Arancio: potenziare personale medico di anestesia e rianimazione, votata all´unanimità risoluzione in commissione Ars

“Alla luce delle carenze di organico ed in attesa della revisione dell’attuale Rete Ospedaliera è indispensabile ed urgente potenziare il bacino di personale medico di anestesia e rianimazione, terapia per assicurare la sicurezza e la piena funzionalità del sistema sanitario in Sicilia. Per questo la commissione Sanità dell’Ars ha votato un atto di indirizzo, rivolto al governo regionale ed all´assessore alla Salute, per attivare due procedure concorsuali di bacino, una per la Sicilia Orientale ed una per la Sicilia Occidentale, al fine di garantire il reclutamento a tempo indeterminato presso tutte le Aziende Sanitarie siciliane dei dirigenti medici di anestesia e rianimazione, permettendo così ai medici che conseguiranno il titolo di anestesista nel mese di agosto, di partecipare alle stesse procedure fugando, pertanto, il rischio di una loro assunzione fuori dalla nostra regione”. Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD e componente della commissione Sanità all´Ars, che ha presentato una risoluzione approvata ad unanimità dalla commissione.





Nella risoluzione (atto di indirizzo al governo regionale ed all’assessore alla Salute) si chiede inoltre di prevedere la possibilità di adottare tutti gli atti idonei finalizzati all’espletamento da parte delle Aziende Sanitarie siciliane delle procedure di mobilità per i dirigenti Anestesisti e di prevedere la copertura finanziaria necessaria per adottare misure per l’attivazione di assegni aggiuntivi su base regionale per ulteriori posti di specializzando nelle varie discipline.