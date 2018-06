Inserita in Politica il 22/06/2018 da Direttore Il Sindaco in Comune Ieri, a Palazzo D’Alì, operatori del porto, imprenditori, operatori turistici, rappresentanti sindacali e rappresentanza dei lavoratori ex CNT, su invito del sindaco Tranchida, hanno incontrato alla presenza del Comandante del Porto, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, Pasqualino Monti,per un confronto sullo stato di avanzamento dei lavori della cabina di regia dell’Autorità portuale e sullo stato di elaborazione della progettualità in merito all’istituzione della Z.E.S. (Zona economica speciale).

Nel corso dell’incontro, molto partecipato, i diversi interventi hanno evidenziato le numerose criticità del porto e degli operatori e lavoratori che gravitano attorno ad esso e, nel contempo, sono state formulate serie proposte operative finalizzate a concreto rilancio del Porto e delle attività collegate.

Particolarmente sentito è stato l’intervento del Comandante Bosco, che ha invitato tutti gli operatori portuali a ritrovare lo spirito di corpo di collaborazione che, nei tempi passati, aveva reso il porto di Trapani uno dei porti più importanti e conosciuti in ambito nazionale ed internazionale.

Accorato l’intervento del rappresentante degli ex lavoratori CNT il quale ha chiesto al presidente Monti un autorevole intervento per la ripresa delle attività del CNT bloccate per contenziosi legali con danni importanti per i lavoratori.

Il presidente Monti ha assicurato l’impegno per l’Autorità portuale, a creare le condizioni affinché la città di Trapani e il suo porto entrino a pieno titolo e con pari dignità, nel sistema portuale della Sicilia occidentale ed ha anche evidenziato, ai fini dell’inserimento nella Z.E.S. la necessità di costruire un progetto integrato e credibile da presentare alla Regione Siciliana. A riguardo il sindaco Tranchida ha convocato per martedì prossimo un tavolo di lavoro tra i tecnici comunali e i referenti dell’ Autorità portuale.

Il Presidente Monti ha concluso il suo intervento con un appello agli imprenditori perché presentino proposte progettuali serie e credibili e li ha esortati ad individuare una rappresentanza che possa costantemente interfacciarsi con l’A.P. In merito alle richieste avanzate dal rappresentante degli ex lavoratori CNT ha proposto diverse opzioni e comunque si è impegnato a convocare in tempi brevi un tavolo fra le parti in contrapposizione e al quale sarà invitata anche la rappresentanza ex lavoratori CNT.

In relazione all’annosa e spinosa vicenda dell’ autoproduzione evidenziata dai lavoratori del porto a seguito della decisione assunta dalla compagnia degli armatori Franza e già operativa in queste ore, il sindaco Tranchida ha chiesto all’armatore una sospensione, nelle more di ulteriori incontri con le istituzioni cittadine ricevendo, di fatto, un diniego all’azione distensiva caldeggiata dallo stesso Sindaco.

A conclusione dell’incontro di ieri il sindaco Tranchida ha salutato con particolare favore l’ apertura degli operatori ad un lavoro sinergico e di squadra che avvii l’auspicato percorso di cambia...menti in cui lavoreranno insieme amministrazioni pubbliche, cittadini, forze sociali e sindacali e si è assunto, comunque, la responsabilità di tutelare il diritto al lavoro sia nel rispetto delle leggi, che nell’auspicabile buon senso delle parti private in atto contrapposte.

Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani