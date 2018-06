Inserita in Cronaca il 22/06/2018 da Direttore

RACCOLTA RIFIUTI. NESSUNA DECISIONE DALLA REGIONE SICILIANA STABILITA UNA TURNAZIONE PER IL PRELIEVO DEI SACCHETTI RSU

È ancora emergenza nella raccolta dei rifiuti indifferenziati (rsu) a Marsala, come in tutta la Sicilia. “In assenza di un provvedimento della Regione, che ancora non decide come risolvere il problema – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo – abbiamo predisposto un piano d´azione per i prossimi giorni. Il tutto, per assicurare un minimo di raccolta su tutto il territorio. Ma l´aiuto più forte deve venire dai cittadini: differenziamo quanto più possibile per ridurre la produzione di rsu”. Così, convocati stamane i vertici di EnergetiKamabiente, l´Amministrazione comunale ha concordato con l´Impresa momentanee ed urgenti turni di raccolta dell´rsu. Questa, continuerà ad essere assicurata quotidianamente nelle isole ecologiche del lungomare (ex Salato) e del Signorino, nonché nei Centri di raccolta delle contrade Ponte Fiumarella e Cutusio. In più,

- Domani, Sabato 23, l´rsu sarà raccolto nel centro urbano (Centro storico, Centro 1 e Centro 2) e nei Quartieri popolari;

- Martedì prossimo, 26 giugno, la raccolta rsu verrà invece svolta nelle altre Zone del territorio, Nord 1-2 e Sud 1-2.

Ciò, nelle more di pianificare il servizio per uscire da questa fase di emergenza, la cui durata dipende dalla Regione. “Abbiamo chiesto al Governatore siciliano un´autorizzazione straordinaria per smaltire l´rsu accumulata da una settimana, causa dello stop forzato alla raccolta per la chiusura della discarica di Borranea, afferma il vicesindaco Agostino Licari; in più, chiediamo alla Regione di aumentare la quota di conferimento in discarica, tenuto conto che le 35 tonnellate autorizzate sono poca cosa anche per una città virtuosa come Marsala, con quasi 100 mila abitanti nel periodo estivo”. Si rinnova l´appello alla cittadinanza affinchè si riduca l´rsu con una più accurata differenziazione dei rifiuti, utilizzando anche le isole ecologiche e i centri di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti.