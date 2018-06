Inserita in Salute il 22/06/2018 da Direttore Mazara del Vallo CORSO DI ECOCARDIOCHIRURGIA Presso l’Aula Consiliare di Mazara del Vallo

In corso di svolgimento, presso l’aula Consiliare di Mazara del Vallo, il corso di EcoCardioChirurgia.

Prima dell’inizio dei lavori il Sindaco della Città on Nicola Cristaldi ha portato i propri saluti e quelli della comunità augurando ai presenti un buon lavoro. Saluti istituzionale anche da parte del Vescovo della Diocesi, Domenico Mogavero e del Presidente del Consiglio, Vito Gancitano.

Promotori del corso, organizzato con il patrocinio della Città e dell’Aps di Trapani, il comitato scientifico composto da: Giovanni Bianco, Khalil Fattouch e Vincenzo Pernice.

Nel corso della mattina ha portato i saluti ai partecipanti anche il manager dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Giovanni Bavetta.

I lavori, aperti con una sessione dedicata alla ‘Cardiopatia ischemica cronica’, sono proseguiti con due sessioni dedicate a: ‘Stenosi aortica’ e ‘Aritmie: quali novità fondamentali’. i lavori proseguiranno anche nel pomeriggio con la lezione: ‘Insufficienza mitralica’

Mazara del Vallo, 22 Giugno 2018