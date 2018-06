Inserita in Cronaca il 22/06/2018 da Direttore Reddito di inclusione (REI) l’INPS vara il servizio di assistenza telefonica dedicata PALERMO 21/06/2018. - Sarà attivo già da lunedì 2 luglio, il servizio specialistico di assistenza telefonica, dedicato al Reddito di inclusione (REI) e voluto dalla Direzione regionale INPS della Sicilia, per venire incontro alle numerose richieste di informazioni e consulenza avanzate dall’utenza interessata. “La Sicilia è una delle due regioni d’Italia con il più alto numero di richieste di REI – afferma il direttore regionale INPS Sicilia, Sergio Saltalamacchia – da qui, una quantità enorme di richieste di informazione e consulenza, per rispondere alle quali abbiamo deciso di mettere a disposizione dell’utenza un punto di accesso esclusivo, gestito da personale appositamente professionalizzato. Il servizio telefonico sostituirà, solo per il REI, gli sportelli di tutte le strutture INPS della Sicilia”. “L’iniziativa – continua Saltalamacchia – consente di fornire all’utenza un’informazione più approfondita, omogenea e veloce, ma anche di avere il quadro globale delle richieste pervenute e monitorare così, per intervenire in tempo, le eventuali problematiche riscontrate”. Con l’avvio del servizio, la direzione regionale INPS Sicilia ribadisce che, per chiedere informazioni e consulenza sul REI, l’utenza della Sicilia dovrà – a partire da lunedì 2 luglio – rivolgersi, non più agli sportelli, ma solo ed esclusivamente al servizio di assistenza telefonica, raggiungibile al numero unico regionale 091/285550, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.