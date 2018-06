Inserita in Politica il 22/06/2018 da Direttore SI INOLTRA LA NOTA PERVENUTA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE LUIGI INGRASSIA La sottoscritta Luigia Ingrassia, Consigliera comunale di Marsala, dopo aver preso visione dell’avviso pubblico-bando per l’affidamento e la gestione dell’impianto sportivo Palasport di Marsala, chiede all’assessore e all’amministrazione tutta di spiegare la ratio che ha portato alla elaborazione del bando così fatto senza avere prima incontrato nè la Consulta dello Sport, della quale è Presidente lo stesso assessore e che non si riunisce da molto tempo; nè la Commissione di merito che è ancora, dopo molti mesi, in attesa di una bozza di regolamento per affidamento degli impianti sportivi; e neanche le stesse associazioni sportive. Oltre al metodo che chiaramente non condivido, mi lascia perplessa qualche aspetto relativo al bando a mio parere discordante con il regolamento in vigore, in merito al punteggio da attribuire, e nello specifico mi sembra limitativo e vincolante che le associazioni e società debbano essere iscritte a Marsala, che possono costituirsi in Ati, come possibile che sia, ma nella domanda è specificato che devono svolgere attività nel territorio marsalese. Dispiace che non si consideri che il Palasport è chiuso da molti anni e che alcune società per continuare a svolgere la propria disciplina sportiva si sono spostate in altri comuni e sembra quasi che l’amministrazione comunale penalizzi queste due volte, prima quando l’impianto non era disponibile ed adesso limitando l’utilizzo alle stesse. Per tali motivi invito l’A.C. a ritirare il bando in autotutela e a rivederlo alla luce di una costruttiva condivisione evitando che si possano ipotizzare nozioni discriminatorie o nozioni non di competenza del comune come le omologazione dei campi da gioco, competenze a carico delle singole federazioni.

Luigia Ingrassia - Consigliera comunale Marsala