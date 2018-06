Inserita in Politica il 22/06/2018 da Direttore Chi paga veramente - Dazi doganali imposti dall´America e come rappresaglie dall´Unione Europea Uno scontro economico fra due giganti, Stati Uniti d´America da un lato Unione Europea dall´altro.



Mentre i governanti duellano o fanno finta di duellare, chi veramente alla fine paga, sono sempre i cittadini. Aumentare i dazi, sia per quanto riguarda l´importazione, che l´esportazione, significa alla fine della fiera che aumentano i prodotti per i consumatori. Allora bisognerebbe veramente capire se questo gioco dei dazi è una politica economica di protezionismo dei propri mercati o se di converso, invece, è un accordo raggiunto a livello internazionale, al fine di fare pagare al consumatore finale, attraverso un gioco di potere, quelle che sono le spese che vanno ad incidere alla fine sul costo della vita e quindi sulla famiglia. In tutto il mondo, ancora una volta, i Governi non curano gli interessi dei cittadini.