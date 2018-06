Inserita in Politica il 22/06/2018 da Direttore CONVEGNO 26 Giugno 2018 - Anas terzo settore riforma prevista dalla legge 117/2017 CONVEGNO 26 Giugno 2018 ore 17.00 Sala MILLEVOI - via XX Settembre n. 2 Circolo Ufficiali Interforze "L´iniziativa dei privati con finalità sociale. Prospettive di riforma per valorizzare la grande risorsa del terzo settore"



La Presidenza dell´Anas Lazio, con la collaborazione dell´Associazione "Stato minimo" ed del Quotidiano sociale, hanno organizzato a Roma un incontro sulla riforma del terzo settore, entrata in vigore nell´agosto 2017 e fortemente voluta dal governo Gentiloni e dal Sottosegretario.

La riforma ha, per la prima volta in Italia, disciplinato organicamente le Associazioni senza scopo di lucro. Ha previsto tutta una serie di paletti, volti da un lato a disciplinare il mondo dell´associazionismo, che di fatto oggi, in qualche modo, sostiene l´intero sistema economico italiano attraverso le associazioni di categoria le associazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori, che sono il primo punto di riferimento strutturale del nostro Stato; ma dall´altro lato, proprio per quello che è un modo di vedere il mondo associativo, anche in contrasto con i principi costituzionali, il Governo ha voluto di fatto avviare un organismo di controllo particolarmente invasivo che, se da un canto si rende necessario, dall´altro rischia di colpire solo ed esclusivamente quelle pochissime associazioni che svolgono veramente attività sociali di volontariato e di solidarietà a vantaggio di quelle Associazioni, così come ampiamente dimostrato molte volte dai controlli della Guardia di Finanza, che tutto fanno fuorchè quello che è lo scopo proprio della volontariato.

Locandina