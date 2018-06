Inserita in Economia il 21/06/2018 da Direttore Da domani il mercatino settimanale si svolgerà a Tre Fontane, nell’ex anfiteatro comunale A partire da domani, venerdì 22 giugno, e sino al prossimo 14 settembre, il mercatino settimanale si svolgerà a Tre Fontane, nella via Trapani, all’interno dell’area parcheggio precedentemente adibita ad anfiteatro comunale. Così infatti è stato disposto dal sindaco Giuseppe Castiglione con l’ordinanza sindacale n. 81 del 18 giugno scorso.

Anche quest’anno, come il precedente, la scelta è stata determinata dall’esigenza d’individuare un’area facilmente accessibile, con un posteggio a meno di 50 metri, opportunamente servita da servizi igienici e acqua potabile e che non crei problemi di viabilità rispetto agli anni passati, quando il mercatino si teneva nella Circonvallazione est, una delle arterie principali della frazione, con gravi disagi di circolazione per residenti e turisti. La struttura circolare dell’area ex anfiteatro, inoltre, consente una buona vigilanza da parte dei vigili urbani. Il Comune sta effettuando opere di pulizia per rendere più decorosa e fruibile l’area prima dell’inizio della stagione.