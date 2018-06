Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore LIBERTY LINES: Solidarietà al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Palermo a fronte del grave atto intimidatorio di cui è stato vittima Liberty Lines esprime totale solidarietà al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Palermo, Pasqualino Monti, a fronte del grave atto intimidatorio di cui è stato vittima nei giorni scorsi.

Nel rimanere vicina al Presidente Monti, la Compagnia non ha dubbi che egli proseguirà nel suo lavoro, con la sua riconosciuta professionalità e senza lasciarsi intimidire da atti deplorevoli, rafforzando ulteriormente il percorso di legalità e di efficienza già iniziato.



Liberty Lines, con sede a Trapani, è leader a livello internazionale nei servizi di trasporto marittimo di passeggeri con mezzi veloci, che progetta e realizza attraverso il cantiere navale di proprietà Liberty Shipyard, l’unico al mondo specializzato nella costruzione di aliscafi di quarta generazione. La Compagnia di navigazione collega 33 destinazioni nel Mediterraneo, operando in particolare sulle rotte passeggeri da e verso le Isole Egadi, le Isole Eolie e le Isole Pelagie in Sicilia. Viaggia inoltre a Pantelleria, Ustica e Napoli, oltre ad assicurare i collegamenti da Trieste con la Penisola d’Istria. Liberty Lines con un organico di oltre 600 dipendenti è dotata di una flotta in continua espansione di 32 unità veloci tra aliscafi, catamarani e monocarena, tra cui può vantare il primo aliscafo al mondo per dimensioni.