Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore DRONI. SIGONELLA = ON. ERASMO PALAZZOTTO (LEU) SU RAID DRONI AMERICANI IN LIBIA GOVERNO CHIARISCA La notizia riportata oggi da un importante quotidiano sui raid in Libia dei droni americani partiti da Sigonella richiede chiarimenti urgenti da parte del Governo. Tutti i raid sono stati autorizzati dal Governo italiano? Contro chi sono stati fatti i raid fuori dai conflitti ufficiali? Questo Governo ritiene accettabile che la Sicilia sia utilizzata come piattaforma militare per sperimentare le nuove guerre robotizzate su cui lavora il governo statunitense? Chiederemo al Governo di venire a rispondere in Parlamento a queste domande e proporremo che l´Italia neghi l´utilizzo delle basi per missioni a comando remoto.

Lo afferma Erasmo Palazzotto, componente della commissione Difesa, che sui raid in Libia dei droni americani partiti da Sigonella ha presentato una interrogazione al Ministro della Difesa.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 21 giugno 2018