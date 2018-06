Inserita in Politica il 21/06/2018 da Direttore LOMONTE (SL): MUSUMECI SI DIMETTA SE NON HA MAGGIORANZA, PRIMA PERO´ SERVE RIFORMA LEGGE ELETTORALE PALERMO - "Il presidente della Regione dica ai cittadini siciliani se dispone ancora di una maggioranza in Parlamento o no, anziché minacciare soltanto le dimissioni. La Sicilia con le sue infinite emergenze non può attendere. Se questa maggioranza non esiste più, come ormai è evidente, e se non ne esiste un´altra alternativa, faccia una scelta coraggiosa: rassegni le dimissioni, magari cambiando prima la legge elettorale". Lo dice il segretario di "Siciliani Liberi", Ciro Lomonte. "La Sicilia ha bisogno di governabilità, e se il presidenzialismo introdotto nel 2001 è fallito, si abbia il coraggio di tornare a una Regione parlamentare - aggiunge - Una Regione parlamentare troverà sempre presidente e maggioranze, sarà più resistente al colonialismo dello Stato centrale, mentre la governabilità può ben essere salvaguardata da una buona legge elettorale, come ad esempio il Mattarellum a suo tempo in vigore al Senato, che garantiva diritto di tribuna a tutte le minoranze, ma in un sistema maggioritario".