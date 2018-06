Inserita in Sport il 21/06/2018 da Direttore Boxe. In visita al Comune il giovane petrosileno Antonino Maniscalco L’atleta della Asd “Pugilistica Van Damme” è fresco vincitore del Guanto d’Oro 2018

Petrosino, 21.06.2018 - Visita al Comune, questo pomeriggio, di Antonino Maniscalco, giovane atleta dell’Asd “Pugilistica Van Damme” di Petrosino. Il 18enne è fresco vincitore del “Guanto D’Oro D’Italia 2018 - Trofeo A. Garofalo”, torneo indetto dalla Fpi (Federazione pugilistica italiana) e svoltosi dal 15 al 17 giugno scorsi a Fermo. Maniscalco ha trionfato nella propria categoria battendo sul ring in finale 3-2 l’avversario toscano Davide Brito. Una vittoria che ha concluso una stagione piena di successi per il giovane pugile, laureatosi sia campione regionale che campione italiano.

L’atleta petrosileno, accompagnato dal padre Simone Maniscalco (maestro dell’Asd “Pugilistica Van Damme) e dal fratello Giuseppe (anch’egli pugile), è stato ricevuto dall’Assessore allo sport, Federica Cappello. “Siamo contenti che giovani petrosileni come Antonino si mettano in mostra nello sport, riuscendo anche a portare il nome di Petrosino fuori dai confini regionali”, ha detto durante il cordiale incontro l’Assessore Cappello. Da parte sua, il 18enne si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti in questa stagione e di guardare al futuro con ottimismo. “Il sogno è quello di essere convocato un giorno in Nazionale e di poter disputare, magari, le Olimpiadi”: questo il sogno nel cassetto di Antonino Maniscalco.