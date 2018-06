Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore Palermo: Totò Orlando, possibile fare i lavori di notte sul Ponte Corleone, responsabili chiedano scusa Palermo, 21 giugno 2018 – “E’ possibile effettuare i lavori di notte e nei giorni festivi sul Ponte Corleone. Pertanto alla luce dei pensanti disagi provocati dai cantieri ai cittadini mi aspetto che i responsabili prendano immediatamente i provvedimenti opportuni e chiedano scusa alla città e agli automobilisti”. Lo dice Totò Orlando, presidente del Consiglio comunale di Palermo.

“Secondo quanto appurato da un approfondimento normativo – spiega Orlando - l´esecuzione di opere di ripristino dei giunti di dilatazione su ponti, viadotti e impalcati ha soltanto alcune limitazioni che riguardano le temperature maggiori di 40 gradi o inferiori a -5, fenomeni piovosi o nevosi prolungati”.

“Pertanto – continua la nota - nel caso di specie, il direttore dei lavori, ai sensi dell´art.49 del DPR 207/2010, può emettere un ordine di servizio chiedendo all´impresa di svolgere le lavorazioni in orari notturni o festivi. L´impresa, ove non previsto nel contratto di appalto, potrà richiedere il ristoro degli oneri dovuto ad eventuali straordinari da concedere a personale”.