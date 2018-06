Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore Mobilitazione Amnesty Catania Pride “Amare è un diritto umano: mobilitazione di piazza di Amnesty International"

In occasione del Catania Pride, gli attivisti catanesi di Amnesty International si mobilitano per i diritti LGBTQI con un carnet ricco di iniziative in città, venerdì 22 Giugno in piazza Università.

Di seguito il programma: Ore 18-19: Fotoaction: invito ai passanti in piazza a farsi la foto con il cartello "Amare è un diritto umano" Ore 19,15: Baci e abbracci. Tra cartelli, affetto e solidarietà diremo che "Amare un diritto umano" Ore 19,40: Scriviamolo! Componiamo la scritta "Liberi di essere"