Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore Mazara - Distribuzione KIT ZONA 3 DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA ZONA 3 Al Palazzetto dello Sport prosegue la distribuzione

Prosegue, secondo calendario, la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata per la ZONA 3 presso il Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata.

Al Palazzetto è possibile ritirare i KIT sino a sabato 23 Giugno. Il sito è aperto tutte le mattine dalle 09,00 alle 12,30, Sabato 23 è previsto anche un turno pomeridiano dalle 15,00 alle 18,30.

La distribuzione dei Kit per la raccolta differenziata avviene oltre che per i residenti della ZONA 3, quella indicata dal perimetro compreso tra: il lato sx del Fiume Mazaro, la SS 115; la Via Mario Fani e confina sud con il Lungomare Fata Morgana, anche per i residenti delle ZONE 1 e 2 che ancora, nonostante sia già iniziato il servizio porta a porta, non abbiano ritirato il proprio kit.

I mastelli non hanno alcun costo e il mancato ritiro non esenta dall’obbligo di effettuare la raccolta differenziata, per il ritiro è sufficiente esibire la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza e un documento del delegato.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già iniziato nella Zona 1, prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

Si ribadisce che attualmente il sistema di raccolta differenziata porta a porta viene effettuato nelle ZONE 1 e 2 e che i mastelli devono essere esposti dagli utenti dalla sera entro le ore 05,00 del giorno di raccolta. Le date per la distribuzione e per l’inizio del servizio nelle altre zone della Città saranno comunicate con ampio anticipo.

Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.

E’ possibile verificare la propria zona di appartenenza grazie alla mappa interattiva realizzata da di un nostro concittadino, Maurizio Foderà. Attraverso il link: https://goo.gl/87pHri si può accedere alla ‘MAPPA INTERATTIVA MAZARA SI DIFFERENZIA’ e sapere con facilità, in base alla propria residenza, se è il proprio turno o meno. Consultare la mappa è semplicissimo, basta inserire la via di residenza e verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.

Mazara del Vallo, 21 Giugno 2018