Inserita in Politica il 21/06/2018 da Direttore

Confronto candidati: replica De Luca a Bramanti. - On Cateno De Luca, Ho già rinunciato prescrizione. Bramanti non conosce Diritto e nemmeno regole amministrazione per questo non si confronterà mai con me

"Nelle ultime ore di campagna elettorale, gli ormai pochi sostenitori di Bramanti si aspettavano il ricorso all´uso dell´arma finale. Non è arrivata però la bomba atomica, ma solo un ruttino". A dirlo l´on. Cateno De Luca candidato sindaco di Messina che aggiunge:

"Comprendo che il professor Bramanti non capisca di diritto perché avvezzo a violare le leggi godendo di coperture che lo istigano a delinquere e, pertanto, non si renda conto che il nostro appello in merito alla prescrizione, già regolarmente depositato, equivale alla rinuncia della prescrizione. Peccato che quando ha proposto a me di fare un patto - da me non accettato - che prevedeva un assessorato regionale ed un po’ di assunzioni all’IRCCS, non si sia posto alcun problema sui miei carichi pendenti; forse perché egli è abituato a frequentare ed ospitare personaggi con ben altra fedina penale.

Aspetto che si confronti con me sul modello di governo della città, anche se è notorio che non lo farà mai perché sotto il profilo politico amministrativo è un principiante allo sbaraglio avvezzo solo alla lottizzazione nel mondo della sanità, ove si sborsano MILIONI di euro per posti letto inesistenti, come per anni è successo all’IRCCS nel silenzio generale."