Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore MARSALA - SICUREZZA NELLE SCUOLE. FINANZIAMENTO REGIONALE PER OTTO ISTITUTI COMUNALI DEL TERRITORIO Tutti ammessi a finanziamento regionale gli otto progetti per la sicurezza in altrettante scuole del Comune di Marsala: saranno effettuate indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici interessati. Il finanziamento PO FESR Sicilia 2014/2020 riguarda scuole primarie, dell´infanzia e secondarie, mirando altresì alla costituzione di una mappatura aggiornata del rischio sismico degli edifici scolastici, secondo le relative e nuove “Linee Guida” approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “I progetti che abbiamo presentato mettono in rilievo l´importanza strategica della sicurezza nelle scuole, aspetto su cui abbiamo sempre prestato la massima attenzione, sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo. Un altro passo avanti quindi a beneficio dell´edilizia scolastica coordinata dall´assessore Angileri”. Questi gli istituti dove saranno eseguiti gli interventi ammessi a finanziamento (quasi 45 mila euro): le Scuole Primarie e dell’Infanzia “Don Giovanni Bosco” (c.da Bosco, 3.766 euro), “M. Caimi” (Amabilina, € 6.905) e “G. Sirtori” (€ 16.691); le Scuole Primarie “Digerbato” (€ 3.343), “M. Boschetti Alberti” (c.da Giardinello, € 3.777) e “Pastorella” (c.da Cuore Di Gesù, € 3.000); la Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” (c.da Fontanelle, € 3.000) e la Secondaria di Primo grado “Bufalata” (c.da Bosco € 3.000).