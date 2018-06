Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore Curia vescovile: dal 3 luglio orario estivo Dalla prima settimana di Luglio, come ogni anno, gli uffici della Cancelleria della Curia Vescovile di Trapani osserveranno l’orario estivo con apertura al pubblico soltanto nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12: il mercoledì, per venire incontro alle esigenze di chi non può al mattino è prevista anche l’apertura pomeridiana dalle ore 16 alle 17.30.

Gli Uffici saranno poi chiusi al pubblico ininterrottamente durante le festività patronali da martedì 7 agosto a lunedì 20 agosto.

Gli Uffici della Curia riprenderanno il consueto orario “invernale” da martedì 2 ottobre 2018.