Inserita in Cronaca il 21/06/2018 da Direttore Vigilanza Spiagge libere per 30 giorni Riceviamo e pubblichiamo:

Un modesto appunto squisitamente tecnico.. Avviso per la vigilanza delle spiagge libere : ben venga ma per una « stagione balneare di 30 giorni” ? Sarebbe la promozione alla vocazione turistica tanto declamata.. ed ora avviata già da Giugno..? Forse si sono dimenticati qualche altro mese ? Oppure poi si prevede che i fruitori delle spiagge libere, dopotutto, non debbano essere “vigilati” a Luglio pittosto che in Agosto od a Settembre ?

Mistero di Mazara Capitale !

Un buon lavoro a tutti..

G.Comerio