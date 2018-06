Inserita in Cultura il 20/06/2018 da Direttore PRENDONO IL VIA OGGI A MARSALA I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “SAN GIOVANNI AL BOEO” COMPATRONO DELLA CITTA’ C’è il Patrocinio dell’Amministrazione Di Girolamo

Prendono il via oggi i Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista al Boeo, compatrono della Città di Marsala. Le iniziative di quest’anno che hanno per tema “Non Maltrattate – Vivi col cuore. No ad ogni forma di sopraffazione” sono state promosse dalla Chiesa Madre di cui è arciprete Padre Giuseppe Ponte e sono coordinate da padre Francesco Fiorino. e si avvalgono del Patrocinio del Comune di Marsala e della collaborazione del Museo regionale Lilibeo e della Regione Siciliana. Questo il programma di oggi e domani:

Mercoledì 20 giugno Ore 17.00 - “Per una conoscenza di Lilibeo cristiana”. Incontro in collaborazione con il Museo Lilibeo. Introduce Rosa Maria Bonacasa Carra, già professore di Archeologia cristiana nella Università degli Studi di Palermo. Relazionano Emma Vitale, professore di Archeologia cristiana e medievale nella Università degli Studi di Palermo; Giuseppe Falzone, Dottore di ricerca in Epigrafia cristiana, docente di Archeologia e storia dell’arte paleocristiana nella Università degli Studi di Palermo Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica Ore 19.45 - Aperitivo offerto dalla Cooperativa “Sicilia giusta e saporita” che promuove il consumo critico antiracket Giovedì 21 giugno Ore 17.00 - “Maltrattamenti sui Minori. Da testimoni a vittime”. Incontro in collaborazione con il Centro Antiviolenza. Relazionano il sotituto Procuratore Giuliana Rana e le psicologhe Maria Luisa Angileri e Rossella Maggio. Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica Ore 19.45 - Aperitivo offerto dalla Cooperativa “Sicilia giusta e saporita” che promuove il consumo critico antiracket Ore 20.00 - Inaugurazione della Mostra di libri riguardanti le tematiche della Festa Venerdì 22 giugno, fra le altre iniziative, verrà riproposta la partita fra simpatizzanti delle squadre più amate d’Italia: la Juventus e l’Inter, che si giocherà nel campo in erba sintetica di Strasatti con inizio alle ore 18,30. Il cosiddetto derby di San Giovanni, è intitolato quest’anno al maestro Giuseppe (Pino per gli amici) Coppola, grande portiere del Marsala e allenatore della Berretti che vinse, alcuni anni addietro, la Coppa Nazionale. Fra i partecipanti alla gara di quest’anno (la partita si gioca ininterrottamente dal 1951) figurano tante vecchie glorie fra cui Nino Barraco, Angelo Sandri, Dino Giacalone, Giacomo Rallo (Mazzola), Giacomo Costigliola, Valerio Leto, Matteo Gerardi, Angelo Giacalone, Simone Giacalone e Domenico Giacomarro.



Messaggio del Rettore della Chiesa di San Giovanni, Padre Francesco Fiorino, ai Fedeli.

MESSAGGIO AI MARSALESI in occasione della prossima Solennità della Natività di San Giovanni Battista

L´annuale ricorrenza/solennità della Natività di san Giovanni Battista è innanzitutto per la Chiesa intera un richiamo a ringraziare Dio che continua a mandare donne e uomini per guidarci sulla via del bene, della salvezza e della pace. Il profeta Giovanni Battista è stato un messaggero fedele e tenace del Signore che ci vuole liberi da ogni "schiavitù" e generosi nella condivisione e partecipazione. Giovanni, il Precursore, ha affrontato con coraggio e senza paura, dei prepotenti e degli indifferenti, la morte fisica e l´odio di coloro, "disturbati" dai suoi forti inviti a cambiare vita, hanno tramato contro di lui. San Giovanni è il Compatrono di Marsala. Quanti marsalesi s´ispirano alla sua esistenza "complicata" ed esemplare per fede autentica, onestà, sobrietà, denuncia del male/violenza di ogni genere e di ogni ambigua e falsa forma di religiosità? Si limiteranno la stragrande maggioranza dei cittadini lilibetani (anche frequentatori di luoghi e gruppi ecclesiali) alla valutazione ed alla durata dei giochi d´artificio? Si giustificheranno della loro poca "attenzione" pensando o dicendo che già sono impegnati in legittime questioni familiari, lavorative o di altre responsabilità sociali o comunitarie? Più volte e in diversi modi ho invitato i marsalesi a collaborare o dare una mano per riscoprire il nostro Compatrono..., solo una quindicina di volontari stanno collaborando gratuitamente e senza alcuna "medaglia" da attaccarsi al petto e li ringrazio di cuore. Un ringraziamento va anche all´Amministrazione comunale, alla Direzione del Museo Lilibeo, alle diverse persone che ci stanno aiutando, anche con un piccolo gesto. Chi crede in Dio Padre di tutti, nel sostegno degli "amici sicuri" che sono i santi, nella solidarietà fattiva, nel rispetto della dignità umana di ciascuno, non può non riconoscersi nella indicazione/tema di Giovanni di quest´anno: «Non maltrattate». Coloro che maltrattano, insultano, disprezzano, sfruttano, usano la violenza, non possono dirsi cristiani e nemmeno umani. Auguro a chi leggerà questo messaggio di rinnovare e purificare la propria fede in Gesù Cristo e di sentirsi semplicemente "richiamato" da un concittadino che pensa che un po´ di bene e di apertura/collaborazione ci fa stare meglio. Ricordo che, come l´anno scorso, consegneremo alcuni "buoni spesa di 50 euro" a famiglie in difficoltà. Non si può festeggiare senza far qualcosa per sostenere i più bisognosi. Dio ci benedica. San Giovanni ci aiuti a liberarci da inutili lamentele e dall´ostacolare il bene possibile e la fraternità universale.

Don Francesco Fiorino Rettore della Chiesa di San Giovanni al Boeo