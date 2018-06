Inserita in Cultura il 20/06/2018 da Direttore ALCAMO: 16/21 GIUGNO 2018, FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI APPUNTAMENTI DEL 21 GIUGNO Si concludono il 21 Giugno, come da tradizione gli appuntamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli, Patrona della Città di Alcamo.

Alle ore 07.00 e alle 09.00 S. Messa presso il Santuario di Maria SS. dei Miracoli.

Alle10.45 l’ingresso delle Autorità nella Basilica e la consegna da parte del Sindaco di Alcamo delle Chiavi della Città a Maria SS. dei Miracoli. ore 11.00 S. Messa in Chiesa Madre presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Infine alle 19.00 la PROCESSIONE solenne della SACRA STATUA DI “MARIA SS. DEI MIRACOLI” per le vie della città.