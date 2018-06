Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Mazzonello risponde a Tp24 sulla nomina di assessore a Pantelleria. La testasta giornalistica on-line Tp 24 con il suo magnifico redattore oggi sfoggia la sua professionalità editoriale etichettando elegantemente Mazzonello TROMBATO A TRAPANI. IL TONO UTILIZZATO DAL REDATTORE E´ GRATUITAMENTE OFFENSIVO E LESIVO DELL´ONORE E DELLA PROFESSIONALITA´ DELLO SCRIVENTE. L´articolo è carente di una seria e reale analisi del dato politico. Insomma gratuito, poco pertinente e poco decoroso. NON SI COMPRENDE POI COSA AVREBBERO FATTO I 5 STELLE E A QUALE SCANDALO SI RIFERISCE CHE HA SCRITTO L´ARTICOLO. DI BASSO PROFILO L´AFFERMAZIONE SECONDO CUI CHI SCRIVE L´ARTICOLO RITIENE DI AVERE “LA PROVA DI UN´INFLUENZA DEL SENATORE SANTANGELO CHE IMPONE I SUOI PORTABORSE E CERCA DI CONTROLLARE IL PARTITO ORMAI OLTRE TRAPANI...(..)” LE ILLAZIONI DI CUI IL REDATTORE RITIENE DI DETENERE LE PROVE VERRANNO SOTTOPOSTE ALL´AUTORITA´ GIUDIZIARIA COMPETENTE. Frattanto preciso che conosco il gruppo meetup di Pantelleria da anni. Dopo qualche giorno dalla conclusione delle amministrative che hanno determinato la mia non elezione a Trapani, il meetup di Pantelleria con il consenso del neo eletto sindaco M5S di Pantelleria e dei relativi consiglieri, ha organizzato un incontro finalizzato ad ottenere un supporto tecnico nella nuova giunta. Dopo detto incontro la scelta di accettare la nomina di assessore della giunta, è conseguente alla approvazione unanime dal gruppo neo eletto al consiglio comunale e dagli stessi attivisti del Meetup locale di Pantelleria. Ribadisco, pertanto che non è stato affatto un premio, che non vi è stata nessuna influenza del Senatore Santangelo, nessuna calata dall´alto. Oltretutto, il rapporto di collaborazione con il senatore Santangelo si è interrotto a gennaio 2018. Ad oggi sono onorato della nomina di assessore, ma soprattutto perchè posso mettere a disposizione della neo giunta di Pantelleria, le competenze tecniche in mio possesso in quanto architetto e libero professionista da oltre 25 anni. Sono consapevole che la scelta è ricaduta sulla mia persona poichè il gruppo M5S di Pantelleria riconosce in me, competenza, dedizione, impegno, onestà personale e intellettuale. Ribadisco ancora che la mia nomina di Assessore è una libera scelta operata dal M5S di Pantelleria, che ringrazio per le attestazioni di stima mostratemi.