Stecco Natura si allea con Shun Tak Holdings per conquistare i mercati cinesi ed asiatici La qualità e la tradizione siciliana del gelato su stecco riscuotono sempre maggior successo internazionale. Stecco Natura si allea con Shun Tak Holdings per conquistare i mercati cinesi ed asiatici.

Catania, 20 giugno 2018 - FF, azienda leader nella distribuzione di gelati siciliani su stecco con il marchio Stecco Natura Gelaterie, ha firmato oggi un accordo con Icy Matters Company Limited (“Icy Matters”) per lo sviluppo ed il “roll-out” di punti vendita Stecco Natura Gelaterie a Hong Kong, in Cina, a Macao ed a Taiwan.

Icy Matters è una società interamente controllata da Shun Tak Holdings Limited, gruppo diversificato e quotato ad Hong Kong con attività focalizzate nel settore dei trasporti, dell’immobiliare e dell’ospitalità su tutto il territorio cinese ed in espansione anche in altre regioni dell’Asia. Il gruppo, che ha registrato ricavi nel 2017 pari a 6,3 miliardi di dollari di Hong Kong (700 milioni di euro circa), è stato fondato nel 1972 dal leggendario imprenditore cinese Stanley Ho.

FF è controllata dai due fondatori Cristian Ielo e Massimo Mirabella e ha come socio di riferimento Andrea Morante.

L´accordo prevede, fra l’altro, lo sviluppo di punti vendita per introdurre il concept ed i gelati Stecco Natura in una vasta regione asiatica dove il mercato cinese, da solo, ha recentemente superato gli Stati Uniti come il maggiore mercato di consumo di gelati al mondo.

“È sorprendente come una (relativamente) piccola startup siciliana si sia rapidamente affermata sul mercato europeo, riuscendo anche a suscitare l’interesse commerciale di una grande società cinese con base ad Hong Kong. È una svolta storica per la giovane azienda siciliana riconosciuta come "first mover" nel segmento del mercato dei gelati su stecco di alta qualità. Alla base di tutto non c’è una tecnologia all’avanguardia ma un prodotto tradizionale fantastico tutto italiano” ha commentato Andrea Morante.

I prodotti di Stecco Natura (www.stecconatura.it) si caratterizzano per i loro ingredienti naturali, quasi tutti provenienti dalla Sicilia, privi di aromi, coloranti ed emulsionati chimici. I sorbetti sono realizzati con fino al 70% di frutta, succo d’uva e farina di semi di carruba. Le creme su stecco sono realizzate con latte e panna fresca di alta qualità, farina di semi di carruba, succo d’uva, pasta pura di Pistacchio di Bronte DOP, Nocciole dei Nebrodi e Mandorle Pizzute di Avola.

