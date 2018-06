Inserita in Cronaca il 20/06/2018 da Direttore Palermo: Totò Orlando, valutare sospensione Ztl durante i lavori sul Ponte Corleone Palermo, 20 giugno 2018 – “Nel ribadire la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione sul Ponte Corleone, l’opportunità di realizzarli nel periodo estivo e l’impossibilità tecnica di svolgerli nelle ore notturne ritengo, alla luce delle pesanti ripercussioni sulla circolazione del traffico, che l’Amministrazione istituisca un tavolo tecnico per valutare tutte le soluzioni possibili in grado di attenuare i disagi degli automobilisti, non ultima ove necessario la sospensione della Ztl per il periodo dei cantieri”. Lo dice Totò Orlando, presidente del Consiglio comunale.