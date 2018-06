Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Minacce a Musumeci. De Luca - Critica politica aperta condanna scadimento in volgarità- "Non ho mai nascosto, quando necessario, la distanza politica rispetto al recente operato del Governo regionale guidato da Nello Musumeci e rispetto al lavoro da lui svolto in questi mesi; altrettanto apertamente però non posso che condannare volgari e violente minacce che nulla hanno a che fare con la dialettica ed il confronto umano e politico sulle cose da fare. Sono certo, conoscendone la forza personale e l´integrità morale, che il Presidente Musumeci non sarà turbato, anche se certamente manifestazioni di odio verbale come quella avvenuta in queste ore devono spingerci a riflettere sullo scadimento del dibattito politico."

Lo dichiara il presidente del gruppo misto all´Assemblea Regionale Siciliana, Cateno De Luca.