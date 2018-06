Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Cancelleri M5S: Inaccettabile conflitto interessi di Armao Cancelleri (M5S): “Inaccettabile conflitto di Interessi del debitore Armao con Riscossione Sicilia. L’assessore venga a riferire in parlamento”

Palermo 20 giugno 2018 - “Enorme e inaccettabile conflitto di interessi con Riscossione Sicilia, Armao venga a riferire in aula e su questo si avvii la doverosa discussione in parlamento”. La richiesta è del deputato M5S all’Ars, Giancarlo Cancelleri, che chiede che l’assessore faccia chiarezza sul mega debito di circa 310 mila euro, come riportato da Repubblica di oggi, nei confronti di Riscossione Sicilia, la società che Armao nella qualità di assessore all’Economia controlla. “In pratica Armao – dice il deputato - si troverebbe nella doppia veste di debitore-controllato e controllore della società che deve gestire il rientro del suo debito. Una situazione inaccettabile di cui l’assessore deve rendere pienamente conto al Parlamento nel corso di un dibattito politico davanti al presidente della Regione”