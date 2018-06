Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): Diamo il benvenuto agli amici della Lombardia “Salutiamo gli amici della Lombardia che da oggi entrano a far parte della famiglia Confintesa Sanità, persone sincere con cui ho condiviso tantissime battaglie e che oggiAggiungi un appuntamento per oggi ritrovo con immenso piacere. Ringrazio di cuore Antonio Iodice e tutti gli amici di Milano, Bergamo, Lecco, Brianza e Como che hanno abbracciato il progetto Confintesa per il rinnovo del ruolo sindacale nel panorama lavorativo nazionale del terzo millennio. Posso solo augurare buon inizio dei lavori” dichiara così il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato.