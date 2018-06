Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Acr Messina: On. Cateno De Luca - appena eletto sindaco incontrerò imprenditori interessati alle sorti del Messina calcio. Spero si presentino non vorrei che qualcuno stia prendendo in giro i tifosi con promesse elettorali - Acr Messina: On. Cateno De Luca, "appena eletto sindaco incontrerò imprenditori interessati alle sorti del Messina calcio. Spero si presentino non vorrei che qualcuno stia prendendo in giro i tifosi con promesse elettorali".

"Dopo il mio insediamento, martedì 26 o al massimo mercoledì 27, incontrerò in Municipio il prof. Bramanti e gli ipotetici, eventuali imprenditori interessati alle sorti dell´A.C.R. Messina, che stanno molto a cuore anche a me". Lo dice il candidato a sindaco Cateno De Luca che aggiunge: "Mi raccomando, presentatevi all´appuntamento, perché non c´è tempo da perdere e, soprattutto, perché non vorrei che i tifosi venissero presi in giro con promesse elettorali stile Achille Lauro cioè una scarpa prima ed una scarpa dopo del voto !”.