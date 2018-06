Inserita in Cultura il 20/06/2018 da Direttore Montevergini Bene Comune invita la città a tre giorni di eventi. Palermo 20.06.18 Invitiamo tutta la città di Palermo a M3, MONTEVERGINI AL CUBO, tre giorni di festa, performance, attività ed incontri negli spazi liberi del Montevergini Bene Comune.

Cosa vuole essere la sperimentazione dell´ Uso civico dell’ assemblea Montevergini?

Conftrontarsi su modelli realmente inclusivi di partecipazione, democrazia diretta, decisionalità dal basso, tutti strumenti per la costruzione del diritto per tutti all’uso del Bene Comune.

Nel calendario dell’evento é inclusa appositamente l´assemblea di gestione e indirizzo che si terrà venerdi 22 alle 19.00.

Accessibilità agli spazi, modalità di autogoverno, democrazia diretta, collaborazione tra amministrazione e comunità saranno le arterie della discussione per cui rinnoviamo l’invito a tutti.