Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Salvini. Orlando: - Dittature cominciano sempre con proclami e slogan "Si comincia con proclami e con slogan, con l´utilizzo accorto della propaganda, per preparare il terreno culturale ai provvedimenti formali. La storia ci insegna che le dittature, quelle che di populista non hanno nulla perché sono contro tutti i popoli e contro tutti i deboli, cominciano sempre prima con le parole, con atteggiamenti populisti e poi con i provvedimenti legislativi. Cominciano sempre con l´identificazione di un nemico, ieri l´ebreo e oggi il migrante, in ogni caso il "diverso", per poi colpire tutti i deboli e coloro che non si allineano col e al potere. Oggi, nel giorno in cui si conferma la bufala del legame fra ONG e trafficanti e mentre il mondo ricorda i rifugiati e coloro che sono morti sfuggendo a guerre e miseria, quella cifra di trentaquattromilatrecentosessantuno vittime delle frontiere d´Europa ricorda a tutti noi che non possiamo girarci dall´altra parte, che gente come Salvini - per il ruolo istituzionale che ricopre - può provocare effetti destabilizzanti per la democrazia e i diritti perché prima ancora che con leggi e atti formali con le sue parole e i suoi atteggiamenti mortifica valori di accoglienza e cultura dei diritti."

Lo dichiara il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando