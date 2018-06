Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Sicilia. Cracolici: il governo riferisca con urgenza sulla crisi di Riscossione Sicilia “Il governo venga con urgenza in aula e riferisca sullo stato di crisi di Riscossione Sicilia aggravato per altro dall’ultima decisione del nuovo consiglio d’amministrazione di rimettere il mandato determinando una situazione di assoluta incertezza sulle prospettive e sulla stabilità del sistema della riscossione in Sicilia”. Lo ha chiesto intervenendo in aula il parlamentare regionale PD Antonello Cracolici che sull’argomento ha anche annunciato la presentazione di un’interpellanza.