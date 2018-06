Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Giorgio Assenza: -i toni aspri non servono alla Sicilia, generano tensione e scatenano ridicole ma riprovevoli reazioni sul web Assenza: “Il clima di tensione non giova alla Sicilia e scatena ridicole e indegne reazioni sul web!”

“Poche e semplici parole – dice Giorgio Assenza – i problemi ancora insoluti di questa Isola, difficoltà che il presidente Musumeci e la sua maggioranza stanno affrontando con senso civico e di responsabilità, non possono essere sponde sulle quali fare assurdi processi in contumacia al governatore della Regione. Anche perché – conclude – lo sappiamo, un certo clima può provocare anche strane ripercussioni e ridicole se pur deprecabili reazioni; e lo abbiamo visto quando sui social sono state scritte altrettanto ridicole e ugualmente indegne parole di maledizione più che vere minacce di morte. Ma, nell’interesse della Sicilia, non dobbiamo far altro, maggioranza e opposizione, che rimboccarci le maniche per annullare, per cancellare dal nostro vocabolario, un termine: emergenza. E questo faremo. E questo farà Nello Musumeci”. Palermo,20/06/2018.