Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore Incontro al Parlamento belga di Bruxelles con l´onorevole Aldo Carcaci, Deputato federale belga, Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL e Gian Luigi Ferretti Si è svolto a Bruxelles un incontro tra il segretario generale del UGL, Francesco Paolo Capone e l´onorevole Aldo Carcaci, deputato federale belga e presidente onorario dell´associazione nazionale di azione sociale (ANAS). L´incontro, a cui seguirà una Manifestazione-Convegno che si terrà oggi, 20 giugno 2018, presso il Parlamento Europeo, ha avuto come temi il problema delle politiche sociali e delle politiche economiche del paese Italia. Ad accogliere il deputato e il segretario generale è il rappresentante del Governo italiano. Il deputato Carcaci, nella qualità di delegato del parlamento belga, ha intrapreso un colloquio che si è svolto nella massima cordialità e in cui si sono puntualizzati una serie di temi e di problematiche che sono particolarmente importanti per la politica non soltanto bilaterale Belgio - Italia ma per tutta l´Europa.