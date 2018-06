Inserita in Economia il 20/06/2018 da Direttore Enologia, a Marsala un incontro dedicato alle bollicine Marsala, 18 giugno 2018 - Lo spumeggiante mercato delle bollicine, con il suo trend in crescita, sarà al centro dello “Sparkling Tour 2018”, evento organizzato da Assoenologi Sicilia e Oenofrance che si svolgerà domani, mercoledì 20 giugno, a Marsala, presso le Cantine Donnafugata. Il meeting è rivolto ai tecnici di settore e, dopo i saluti dell’enologo Giacomo Salvatore Manzo, Presidente di Assoenologi Sicilia, vedrà la presenza del dott. Enol. Dominique Leboeuf - Direttore laboratorio e consulenza Station Oenotecnique de Champagne - che esporrà le proprie riflessioni e la propria esperienza in riferimento al “metodo classico”. Sarà poi la volta del dott. Daniele Pizzinato - Ricerca e sviluppo Oenofrance Italia - che parlerà di “Metodo Martinotti: la rivoluzione effervescente”. La giornata di lavori si concluderà con una degustazione di tre champagne e quattro prosecchi. “Negli ultimi anni – spiega l’enologo Manzo - il consumo delle bollicine è aumentato in maniera esponenziale, soprattutto fra i giovani. La Sicilia, in quanto continente vitivinicolo, ha degli areali unici che portano alla produzione di prodotti di grande qualità e che non hanno nulla da invidiare ai tradizionali areali dei Paesi nordici. Dobbiamo dunque lavorare alla valorizzazione del prodotto italiano e, per quanto ci riguarda, di quello siciliano in modo particolare”. La partecipazione al meeting è su prenotazione.