Inserita in Cultura il 20/06/2018 da Direttore Prende il via domani ad Aci Trezza il solenne triduo di preparazione alla festa in onore del patrono San Giovanni Battista Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del patrono di Aci Trezza, San Giovanni Battista, con l´avvio del solenne triduo di preparazione alla due giorni clou della festa prevista per il 24 e 25 giugno. Da domani mercoledì 20, infatti, fino a venerdì 22 in chiesa madre la santa messa delle 19 sarà caratterizzata dall´omelia del predicatore che quest´anno sarà don Pietro Antonio Ruggiero, arciprete parroco nelle parrocchie di San Cataldo, Santa Margheritae Santa Maria delle Grazie a Gagliano Castelferrato nella diocesi di Nicosia. Intanto nel borgo marinaro cresce l´attesa, scandita negli ultimi giorni dal susseguirsi delle annuali giornate dedicate al battesimo ed alla penitenza, celebrate dal parroco della parrocchia Santissimo Salvatore di Acireale e trezzoto doc don Marcello Zappalà. Ed in occasione dei festeggiamenti trezzoti, il parroco don Carmelo Torrisi ha inviato alla sua comunità parrocchiale il tradizionale messaggio sulla tematica che anima l´edizione 2018 delle celebrazion in onore del Battista. "In questo tempo di grazia che ci separa dalla festa, apriamo i nostri cuori ad una conoscenza più profonda del nostro patrono, della sua umiltà e docilità al progetto di Dio - scrive il sacerdote. Invochiamo il suo coraggio e la sua forza per seguire Gesù nel nostro quotidiano, a volte faticoso e tribolato, perchè nulla ci separi dall´amore di Dio."