Inserita in Sport il 19/06/2018 da Direttore Giornata Internazionale dello Yoga Anche quest’anno il Club per l’Unesco di Erice celebrerà la Giornata Internazionale dello Yoga presso la Cittadella dell Salute, Palazzo Quercia, Erice Casa Santa, il giorno 21 giugno alle ore 17.30

Il programma sarà il seguente:

- Introduzione al mondo dello Yoga e presentazione di un breve video sulla proclamazione della Giornata Internazionale dello Yoga presso le Nazioni Unite ;

- “Yoga e Mindfullness” Dr. Giuseppe Rotondo, psicologo Clinico, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, psicofisiologo, Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica dell’Ospedale “G. Giglio” di Cefalù;

- “Yoga e Qi Gong” Dr.Vincenzo Garaffa, medico responsabile del laboratorio di agopuntura dell’ASP n.9 di Trapani

- “Hatha Yoga” Prof. Cristoforo Ilardi, maestro di Hatha Yoga

Lo Yoga, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità, rappresenta una ricchezza per tutti i popoli e dare un contributo alla sua corretta conoscenza è un compito che l’Unesco persegue.

I benefici della pratica yoga concorrono inoltre allo sviluppo di un completo benessere fisico , psichico e sociale delle persone migliorandone la salute sotto tutti gli aspetti.