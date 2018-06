Inserita in Sport il 19/06/2018 da Direttore ALCAMO: PROCEDEDONO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, IN PARTICOLARE DUE CAMPETTI DINANZI L’ISTITUTO V.F. ALLMAYER Continuano i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e non solo. A darne notizia, l’assessore ai servizi manutentivi ed allo sport del Comune di Alcamo, Vittorio Ferro che dichiara ”il progetto appaltato dal comune di Alcamo, per un importo di 75 mila euro riguardante il campo sportivo Lelio Catella, prevede infatti anche la manutenzione di alcuni campetti situati all´interno di aree a verde pubblico attrezzato per lo sport”.

“In questi giorni - continua l’assessore - l´impresa esecutrice dei lavori sta proprio lavorando a due di questi campi (v. foto allegate): sono i due campetti che si trovano davanti il liceo Vito Fazio Allmayer, nell´area di proprietà comunale. Sono interventi cui siamo particolarmente orgogliosi: i nostri ragazzi hanno bisogno di spazi da gioco, soprattutto oggi che, rispetto alle attività fisiche si preferiscono spesso giochi digitali o attività social media. Lo sport è importante e salutare e la nostra città deve essere dotata di spazi veri dove, non solo si può praticare attività fisica ma anche socializzare attraverso un contatto vero...reale. Fortunatamente ad Alcamo lo sport è vivo e sono sicuro – conclude Ferro -che questi campi presto si riempiranno di colore e allegro vocio pomeridiano”.