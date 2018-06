Inserita in Cronaca il 19/06/2018 da Direttore Alcamo - TURNAZIONE IDRICA PREVISTA FINO AL 24/06/2018 TURNAZIONE IDRICA PREVISTA FINO AL 24/06/2018

MATTINA POMERIGGIO SERA 3^ TURNO MERCOLEDÌ 20/06/2018

- Via Narici; Via S.F. Parrino

- Via J Kennedy;Via Calabria

- Viale Europa Sud

- Cimitero

- C/da Vitusi



4^ TURNO GIOVEDÌ 21/06/2018

- Piano Santa Maria; Via Fusinato;

- Via M.del Riposo Lato Ovest; Via SS. Salvatore

- Via Vittorio Veneto Lato Est



Sant’ Anna Alta apertura ore 19.00 5^ TURNO VENERDÌ 22/06/2018

- Via M. del Riposo Alta

- Via Marrocco

- Via Cossentino

- P.zza Ciullo



- Via Amendola;Via Francesco Crispi

- Via Platania; Via P.O.Pastore

- C/da Gammara Sant’Anna Bassa apertura ore 19:00





- Via Jenner; Via Santoro

- Via Vittorio Veneto Ovest

- Via Monte Bonifato

. Partitore apertura ore 19.00

Per qualsiasi informazione, comunicazione e segnalazione rivolgersi ai seguenti

numeri U.R.P.: 0924-590219 e numero verde 800011539

- (N.B. Pozzetto 17 apertura 25/06/2018 ore 19:00)



